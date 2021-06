« Triangle des Bermudes : l’énigme révélée », mardi 8 juin sur RMC Story

A voir ou à revoir dans la case “Mardi Mystère” de RMC Story ce 8 mai à 21:05, le document « Triangle des Bermudes l’énigme révélée » réalisé par Jobim Sampson.

Le Triangle des Bermudes : à la simple évocation de ce nom, l´imagination s´enflamme.

Cette partie mystérieuse et redoutée de l´océan Atlantique est délimitée par une forme triangulaire qui court de la Floride jusqu´à l´archipel des Bermudes et au territoire de Porto Rico. Au cours du siècle dernier, c´est ici qu´on disparus nombre de navires, d´avions... et de passagers, mystérieusement volatilisés sans laisser de trace.

Mais que savons-nous vraiment de cet espace maritime de 1 300 km2 ?

La soirée se poursuivra à 22:30 avec la diffusion de l'épisode « Disparus dans le triangle des Bermudes » de la série « Les secrets des navires engloutis ».

Le 29 novembre 1925, le SS Cotopaxi quitte Charleston, en Caroline du Sud, pour rejoindre Cuba, à la Havane. Il transporte une cargaison de charbon, ainsi que 32 hommes. C´est la dernière fois que l´on entendra parler de ce navire.

Depuis, ce bateau est indissociable de l´un des plus grands mystères de l´histoire des océans : le Triangle des Bermudes. Depuis sa découverte dans les années 80, son identité et le motif du naufrage sont restés inconnus. Pourrait-il s´agir du SS Cotopaxi ?