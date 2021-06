« Ces animaux qui nous soignent », mardi 22 juin sur France 5

A découvrir mardi 22 juin à 20:50 sur France 5, le documentaire inédit « Ces animaux qui nous soignent » réalisé par Stéphanie Rathscheck.

Avec 8 millions de chiens et 14 millions de chats, les Français détiennent le record du monde de possession d’animaux de compagnie. Si ces compagnons à quatre pattes nous apaisent et nous stimulent, ils font en réalité bien plus que cela : ils nous soignent ! Et c’est scientifiquement prouvé. Avoir un animal chez soi a de multiples vertus sur notre état physique et mental.

Meilleure santé cardio-vasculaire, renforcement du système immunitaire et du microbiote intestinal, sécrétion d’ocytocine, l’hormone du bonheur... On ne compte plus les études qui démontrent les bienfaits physiques, psychologiques et émotionnels de cette connexion entre l’homme et l’animal.

Depuis une quarantaine d’années, les pratiques de soin par le contact animalier se développent en France. Le chien, le chat, le cheval et certains animaux de la ferme font aujourd’hui équipe avec des thérapeutes pour offrir une voie nouvelle dans les soins. Dans les maisons de retraite, le chien ranime l’envie de communiquer chez les personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer. Pour les enfants atteints de handicap psychomoteurs, le cheval facilite la rééducation fonctionnelle.

Les animaux ont aussi des pouvoirs extraordinaires que la science utilise pour faire avancer la médecine. Grâce à leur flair exceptionnel, les chiens sont aujourd’hui capables de détecter des cancers ou d’alerter leur maître de l’imminence d’une crise d’épilepsie.