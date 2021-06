“Nus et culottés” : Nans et Mouts de retour sur France 5 le mardi soir à partir du 6 juillet

Les deux voyageurs intrépides, Nans et Mouts, repartent de zéro en pleine nature, sans un sou ni même un seul vêtement. Ils seront de retour tout l'été sur France 5 le mardi soir à 20:50 à partir du 6 juillet.

Leur objectif : réaliser un rêve grâce à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées. L'expérience est d'autant plus culottée qu'elle se passe en pleine crise sanitaire liée au coronavirus. Mais comment aller à la rencontre de cette France qui fait face à la pandémie ? En respectant toutes les précautions sanitaires, tests PCR négatifs, caméras baluchon sur l’épaule et caméra au poing, les deux acolytes parés de leurs masques se lancent dans l’aventure Confinus & Culottés.

Mardi 6 juillet, France 5 proposera deux rediffuser pour débuter l'été : « Objectif Norvège » et « Objectif Italie ».

Dès mardi 13 juillet, chaque soirée proposera à 20.50 un documentaire inédit suivi d'une rediffusion à 21:40.

A partie de la mi-août, France 5 proposera deux numéros en rediffusions.