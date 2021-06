« Sous-marin nucléaire : déconstruction XXL », lundi 21 juin sur RMC Découverte

A voir lundi 21 juin à 21:05 sur RMC Découverte, le documentaire inédit « Sous-marin nucléaire : déconstruction XXL » réalisé par Nicolas Breneol.

Fleuron de la dissuasion nucléaire depuis 40 ans, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins « L'Indomptable » est en bout de course. Ultime étape de sa carrière remarquable, sa déconstruction. C'est à Cherbourg, dans le bassin numéro 5, que se joue cette première mondiale à très haut risque.

L'Indomptable est un colosse des mers : 6 000 tonnes, 120 mètres de long, 12 mètres de diamètre, il possède quatre niveaux dans sa partie centrale. Ce chantier titanesque est l'alliance parfaite du savoir-faire humain et de la haute technologie, indispensables pour désosser l'une des armes les plus complexes au monde. Pour relever ce challenge ultime, une soixantaine d'hommes et de femmes vont travailler jour et nuit à découper ce monstre d'acier.

Quels outils et techniques sont utilisés ? Quelles sont les difficultés rencontrées ? Quels défis les équipes doivent-elles relever ? Comment traiter du matériel toxique comme l'amiante et la poussière de plomb ? Bienvenue dans les coulisses du chantier d'un sous-marin nucléaire, une déconstruction XXL.