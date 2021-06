« Sapiens, et la musique fut », samedi 26 juin sur ARTE (vidéo)

Loin de se limiter à la peinture, l’homme préhistorique a inventé de mélodieux instruments. Nourri d’éclairages scientifiques et d’expériences sonores, un fascinant retour aux sources de la musique à découvrir samedi 26 juin à 20:50 sur ARTE.

Depuis quelques années, préhistoriens, archéologues et musicologues tentent de retrouver le moment où la musique est née. L’art de nos ancêtres est longtemps passé pour exclusivement visuel.

Mais des découvertes ont ébranlé ces représentations, notamment celle d’os d’oiseaux perforés ressemblant furieusement à des flûtes, vieux de plus de 35 000 ans, retrouvés par l’archéologue Suzanne Münzel au cours des années 1990 dans le Jura allemand. Explorant les grottes "avec les oreilles", des acousticiens ont aussi établi des liens entre l’emplacement des peintures pariétales et la résonance des parois. Autant d’avancées qui incitent à reconsidérer certains objets préhistoriques. Vus comme des pilons à céréales, des cylindres venus de Côte d’Ivoire, rebaptisés depuis "lithophones", produisent ainsi une pluie de notes cristallines…

Orgue naturel

Au cœur de la nature ou de grottes splendides, des scientifiques tentent de cerner la pratique musicale d’Homo sapiens et de son cousin Neandertal. Cette quête passe par la patiente reconstitution d’instruments retrouvés épars et l’élaboration de répliques dont des musiciens tirent des sons émouvants, parfois très mélodieux.

Explorant la grotte de Saint-Cézaire, près de Grasse, le paléomusicologue Erik Gonthier a, par exemple, testé les sonorités d’un amas de stalactites, qui, tel un orgue naturel, résonne majestueusement sous les voûtes.

Omniprésente chez nos ancêtres, la musique les aidait peut-être à apprivoiser la nature, à dialoguer avec des animaux dangereux ou totémiques au cours de cérémonies animistes. Les grottes ornées prennent une signification nouvelle et apparaissent désormais comme le théâtre d’un art total, associant peinture rupestre, chant, musique et danse.

Un fascinant voyage scientifique et sonore à travers l’Europe, à une époque où se fondaient en un même creuset, sacré et profane, émergence du langage et naissance de la musique.