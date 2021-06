« Le retour des ours », gros plan sur leur réintroduction, samedi 26 juin sur ARTE

Des Pyrénées à l’Europe de l’Est en passant par le nord de l’Italie, gros plan sur les programmes de réintroduction des ours et les problématiques qui en découlent. Un document à découvrir samedi 26 juin à 22:40 sur ARTE.

Des siècles durant, les ours ont été chassés et exterminés sans relâche en Europe. Depuis quelques années, des programmes de réintroduction, notamment à l’initiative de l’Union européenne, ont pour objectif de réimplanter ces mammifères dans leur ancien habitat, comme les Pyrénées ou le nord de l’Italie.

Mais ce retour des ours n’est pas sans conséquences et suscite une opposition. Les éleveurs craignent les dégâts matériels causés par les animaux réintroduits et, bien qu’elles restent rares, des attaques sur les humains ont été recensées par le passé.

Dans d’autres pays d’Europe, comme en Roumanie, en Slovaquie ou en Slovénie, la population a appris à vivre avec les ours au fil des siècles. Sur place, les scientifiques étudient les pratiques locales pour tirer des leçons de cette cohabitation. Avec en ligne de mire ces deux interrogations : quelles sont les conséquences de la réintroduction des ours sur l’écosystème et quelles mesures permettent de les protéger efficacement ?

Documentaire de Simone Stripp et Jürgen Hansen.