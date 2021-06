“La case du siècle” : « JO : Des îles en or », dimanche 27 juin sur France 5

“La case du siècle” propose un nouveau rendez-vous pour éclairer l'Histoire des Outre-mer. A découvrir dimanche 27 juin à 20:50 sur France 5, le documentaire « JO : Des îles en or » de Vincent Feragus et Juan Massenya, réalisé par Jean-Pierre Devillers.

« Venus des îles » et au nom des valeurs du sport, ils portent au plus haut les couleurs de la France et pour les meilleurs, la gloire et la reconnaissance de la patrie. ‘Ils’ ce sont ces athlètes venus des départements et territoire d’outre-mer, formés au plus niveau de l’olympisme.

Depuis le début du 20e siècle, la France a toujours su faire appel aux athlètes des territoires ultramarins pour conquérir des médailles sportives et par la même occasion, promouvoir sa politique d’assimilation.

Au début des années 60, avec la fin des colonies, ces athlètes hors normes, ont su se distinguer par leurs performances au plus haut niveau national, et international, au point d’apparaître aujourd’hui comme le premier réservoir territoriale et humain de champions.

« JO : des îles en or » est un documentaire de 70 minutes, qui raconte cette incroyable épopée sportive à travers les différentes éditions des JO depuis leur création. C’est aussi une immersion dans la vie intime de ses femmes et ses hommes, dans leurs difficiles quêtes de gloire et de médailles au prix d’un déracinement certain, d’une exclusion fréquente et d’un racisme toujours présent en 2020. Pour ce documentaire nous avons recueillis les confidences de nos plus grands champions ultramarins : Teddy Riner , Marie-Jo Perec, Malia Metella, Jackson Richardson, Yannick Borel et bien d’autres tous étant médaillés olympiques.

A l’aube des probables prochains JO à Tokyo et surtout dans la perspective des jeux organisés par Paris en 2024, « JO : des îles en or » rend hommage à ces champions venus d’ici et un peu d’ailleurs.