“J'irai dormir chez vous” en Argentine & à Hawaii, lundi 28 juin sur France 5 (vidéo)

A voir ou à revoir lundi 28 juin à 20:50 sur France 5, deux numéros de “J'irai dormir chez vous” dans lesquels Antoine de Maximy nous emmène en Argentine puis à Hawaii

Equipé de ses petites caméras, Antoine de Maximy parcourt le monde avec l'idée de se faire inviter chez les gens.

Antoine de Maximy commence son voyage à Buenos Aires. Très rapidement, il y découvre la convivialité des argentins. A peine arrivé, Antoine est convié chez un avocatdes quartiers chics. Gabriela et Cécilia l'invitent à leur tour à un anniversaire.

Le périple continue tout au sud de la Patagonie, à Ushuaia, une ville très touristique. Antoine préfère s'éloigner et atterrit à Puerto Almanza, un hameau de quelques maisons situé au bord du canal de Beagle où il fait la connaissance de Gabriel qui vit seul dans une cabane délabrée.

Antoine achève son expédition aux chutes d'Iguazu, à la frontière du Brésil et de l'Uruguay. Ici, changement radical : la température est tropicale. Notre globe-trotteur décide d'aller à la rencontre des habitants de cette forêt : les Indiens Guarani...

A suivre, un second numéro de “J'irai dormir chez vous” à Hawaii.

Antoine est reparti pour de nouvelles aventures à l'autre bout de la terre, dans l'archipel d'Hawaii. Le baroudeur et ses petites caméras débarquent sur Big Island, plus précisément dans la petite ville de Hilo. Il y rencontre une famille étonnante. A cause de la crise économique, les grands-parents, les enfants et les petits-enfants vivent tous sous le même toit. La soirée est très gaie, mais par manquede place, ils ne peuvent garder Antoine pour la nuit.

Le voyageur se déplace ensuite sur l'île d'Ohau pour y voir les surfeurs. Pour parcourir l'île, il loue une moto légendaire : une Harley Davidson. Il va s'apercevoir qu'ici, le surf est plus qu'un sport, c'est un art de vivre.

Puis, Antoine prend le bateau pour la petite île de Molokai. Elle n'est ni peuplée, ni touristique et c'est justement ce qui a attiré notre globe-squatteur...