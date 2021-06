« Sous-marins, fleurons de la marine française », lundi 28 juin sur RMC Découverte

Lundi 28 juin à 21:05, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Sous-marins, fleurons de la marine française » réalisé par Thomas Risch.

On ne les voit pas, on ne les entend pas, on ne sait jamais où ils naviguent.

Les sous-marins à propulsion nucléaire sont les engins les plus discrets dont disposent les grandes puissances maritimes pour surveiller ou attaquer leurs ennemis. Ce sont aussi les plus sophistiqués sur le plan technologique, capables de plonger jusqu'à 300 mètres de profondeur et d'y rester jusqu'à trois mois sans remonter à la surface.

A quoi ces sous-marins servent-ils ? Comment fonctionnent-ils ? A quoi ressemble la vie des équipages quand ils sont en immersion, coupés du monde durant des mois ?

Ce document accompagne un équipage de 70 marins au cours d'une mission d'entrainement, partager leur vie quotidienne dans cet espace confiné et totalement coupé de l'extérieur, assister à leurs manoeuvres et comprendre ainsi leur rôle dans notre système de Défense et de renseignement.