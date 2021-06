“La face cachée” de Marcel Campion : le roi des forains, mardi 29 juin sur RMC Story

Mardi 29 juin à 21:05, Rachid M’Barki vous donne rendez-vous sur RMC Story avec un nouvel inédit de “La face cachée” qui sera consacré cette semaine au roi des forains : Marcel Campion.

Marcel Campion : un homme que toute la France connait sous le surnom de roi des forains.

Grande gueule, fonceur, à 80 ans, il continue de se battre pour les causes qui lui tiennent à coeur. Sa vie, ce sont les fêtes foraines. Depuis plus de 50 ans, il est le porte-parole et le généreux bienfaiteur de ces professionnels parfois oubliés des gouvernants.

Le marché de Noël des Champs-Élysées, la Grande roue de la Concorde, mais aussi la fête foraine dans le jardin des Tuileries, ou la Foire du Trône, c’est lui. Pour y arriver Marcel Campion a usé de tous les stratagèmes. Les coups de pression, mais aussi les amitiés bien placées auprès des stars du cinéma, de la politique, et du grand banditisme. Aujourd’hui, le roi des forains est un businessman à la tête d’une fortune colossale. En véritable parrain, il possède un patrimoine immobilier important. Alors qui est vraiment ce roi des forains ? Quelles sont ses méthodes pour arriver à ses fins ? Et que cachent ses motivations ? Comment grâce à son réseau tentaculaire a-t-il pu imposer ses idées ?

A travers les témoignages exclusifs de Singrid Campion, fille de Marcel Campion, de proches du forain comme Florian Philippot, responsable politique, mais aussi de journalistes, opposants et responsables politiques, découvrez la face cachée de cette star de la controverse.

« Marcel Campion : le roi des forains », le mardi 29 juin à 21h05 sur RMC Story.