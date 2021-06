« AZF, au cœur du chaos » : document exclusif à voir sur National Geographic en septembre

20 ans après, retour sur l’explosion de l’usine AZF à Toulouse, National Geographic diffusera un documentaire exclusif mardi 21 septembre à 21:00.

21 septembre 2001. 10h17. 10 jours à peine après l’attaque terroriste des tours jumelles à New York, une déflagration est ressentie dans la ville de Toulouse et à plus de 80 kilomètres à la ronde. L’incompréhension, la peur, la panique parfois se répandent comme une trainée de poudre.

A quelques kilomètres du centre-ville, dans l’usine AZF, environ 300 tonnes de nitrate d’ammonium – un fertilisant agricole - viennent d’exploser dans le hangar 221. La détonation, mesurée à 3,4 sur l’échelle de Richter, fait 31 victimes et plusieurs milliers de blessés. Tout autour de l’usine, près de 27 000 logements sont endommagés, des zones commerciales et entreprises touchées. Les dégâts s’étendent jusqu’au centre-ville. L’usine, elle, est dévastée. En une fraction de seconde, la Ville Rose est plongée dans le chaos.

Que s’est-il passé ? Comment expliquer une explosion de cet ordre dans cette usine qui existe depuis plus de 80 ans, n’a jamais déploré aucun accident et est régulée par des protocoles stricts ? Comment les employés d’AZF présents sur place et les services de secours ont-ils géré ce cataclysme ?

20 ans plus tard, alors que les conclusions de la Justice demeurent critiquées par une partie de la population, des témoins clés livrent pour la première fois leurs souvenirs de cette catastrophe - la plus importante en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Grâce à des reconstitutions ambitieuses et à des images d’archives totalement inédites, ce documentaire-événement de 44 minutes raconte de l’intérieur cette journée en enfer.

Parmi les témoins clés de cette journée qui ont choisi de raconter leur histoire devant les caméras de National Geographic on retrouve :

René Maillot, directeur adjoint de l'usine AZF (premier témoignage face caméra)

Christel Arce-Menso, Chef d'atelier adjointe dans l'usine AZF (premier témoignage face caméra)

Monique Mauzac, chimiste, épouse d'un employé d'AZF décédé dans l'explosion (premier témoignage face caméra)

Lieutenant-colonel Christophe Ghiani, Chef de groupe sur l'opération AZF

Colonel Christophe Pizzoccaro, Commandant des Opérations de Secours (SDIS 31)

Pierre Nicolas, Journaliste et témoin d'AZF présent sur les lieux

Maître Daniel Soulez-Larivière, Avocat de Grande Paroisse, propriétaire de l'usine

, Avocat de Grande Paroisse, propriétaire de l'usine Maître Stella Bisseuil, Avocate des parties civiles

« AZF, au cœur du chaos » est un documentaire produit par Memento pour National Geographic France. Il est réalisé par Simon Kessler, mis en scène par Stéphane Rybojad, et produit par Thierry Marro (Memento), Pauline Dauvin et Kevin Deysson pour National Geographic France. Ivan Bouso et Bénédicte Renou en sont les producteurs exécutifs pour National Geographic France.

Il sera diffusé sur la chaîne National Geographic en France le mardi 21 septembre à 21:00 puis disponible pendant 30 jours en replay sur MyCanal.

En France, la chaîne National Geographic est disponible dans les offres Canal + (Canal + chaîne 115, Free (TV by Canal) chaîne 60).