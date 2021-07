“Echappées belles” : « La Côte d'Azur de village en village », samedi 3 juillet sur France 5 (vidéo)

Samedi 3 juillet à partir de 20:50, France 5 vous proposera de voir ou de revoir deux numéros du magazine “Echappées belles” : « La Côte d'Azur de village en village » et « Grèce : étape en Macédoine ».

A cheval sur le Var et les Alpes-Maritimes, la Côté d'Azur, s'étend de Hyères, à la frontière italienne à l'est sur plus de 200 kilomètres.

Les touristes sont attirés par la mer, la gastronomie mais aussi par les villages pleins de charme du littoral. Qu'ils soient perchés ou qu'ils donnent directement sur l'eau, ces villages abritent une douceur de vivre que les touristes envient.

Sophie Jovillard débute cette découverte particulière de la région sur la place de l'Ormeau, dans le village de Ramatuelle…

Les reportages diffusés :

Carte d'identité des villages de la Côte d'Azur

Porquerolles, un village insulaire

Protection et préservation des tortues d'Hermann

A la poursuite des sixties

Les grandes voiles de saint-Tropez

A fond la caisse !

Second numéro à revoir : « Grèce : étape en Macédoine ».

Des paysages somptueux, un héritage intellectuel et spirituel puissant légué par la Grèce antique et une population connue pour son sens de l'accueil… Pas de doute, la Grèce a beaucoup à offrir aux visiteurs.

Tout au nord, s'étend la grande Macédoine. Patrie d'Alexandre Le Grand, cette région est composée de paysages de basses montagnes, de plaines fertiles et d'un littoral découpé, carrefour entre les mondes grec, slave et turc avec une métropole rayonnante, Thessalonique. Ismaël Khelifa part à la découverte de ce visage moins connu de la Grèce, hors des sentiers battus…

Les reportages diffusés :