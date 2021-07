“Nus et culottés” : objectif Norvège & Italie avec Nans & Mouts mardi 6 juillet sur France 5 (vidéo)

Avant de retrouver dès la semaine prochaine des inédits de “Nus et culottés”, France 5 vous propose mardi 6 juillet la rediffusion de deux numéros : « Objectif Norvège » et « Objectif Italie ».

Est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, sans vêtement et sans argent, pour ensuite réaliser un rêve d'enfant grâce à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées sur le chemin ? Munis de leurs deux caméras paluches fixées à un baluchon qu'ils portent à l'épaule, Nans et Mouts filment spontanément leurs voyages et laissent libre cours à la rencontre, à l'inattendu et à l'authentique.

Départ d'une forêt des Vosges. Nans et Mouts espèrent relever le défi de rejoindre la Norvège en stop pour prendre un bain de minuit dans un fjord, sous la pleine lune. Les deux acolytes vont sautiller de rencontres en découvertes. Les différentes cultures rencontrées sur leur route seront parfois accueillantes, parfois non... La pleine lune est comptée, arriveront-il à temps pour réaliser leur rêve ?

Partant ensuite d'une vallée accidentée du Mercantour, Nans et Mouts rejoignent l'Italie avec un but : rencontrer une chanteuse d'opéra et l'entendre chanter bien sûr. Baluchon au poinget caméra à l'épaule, ils se lancent dans l'aventure italienne avec un défi supplémentaire : ne rien demander aux personnes qu'ils rencontrent...