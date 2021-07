« Un camping-car à tout prix », nouvelle saison à découvrir sur RMC Story mercredi 7 juillet

A découvrir mercredi 7 juillet à 21:05 sur RMC Story, la 6ème saison de la série documentaire « Un camping-car à tout prix » qui suit des familles qui décident d'abandonner leur vie quotidienne ordinaire pour partir à l'aventure sur les routes.

Chaque épisode met en scène des particuliers à la recherche du camping-car idéal pour accompagner leur nouveau projet et permet aux téléspectateurs de suivre les aventures de ceux qui troquent leurs murs contre des roues !

Découvrez l’histoire de Kari et son mari José, à la recherche de leur premier camping-car afin de pouvoir offrir à leur fille de beaux souvenirs d’enfance.

D’autres familles ont fait le choix de cette vie pour resserrer les liens familiaux. TJ et sa femme Alysha ont décidé de tout vendre et de déménager dans un camping-car pour pouvoir passer plus de temps avec leur famille. Bien qu’ils n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les plans, ils souhaitent avoir le véhicule le plus confortable pour débuter leur nouvelle aventure.

Des camping-cars de luxe pouvant atteindre les 400 000 euros aux budgets plus serrés, découvrez ces familles qui ont décidé de changer de vie.

Épisode 1 Changement de vie

Après un effrayant accident de voiture, un couple habitant à Las Vegas repense son camping-car. Ils sont à la recherche d’un véhicule offrant plus de place pour accueillir leur petite-fille, beaucoup d’espaces de rangement extérieur, une grande cuisine et une douche.

Épisode 2 Souvenirs d'enfance

Kari et son mari José sont à la recherche de leur premier camping-car afin de pouvoir offrir à leur fille de beaux souvenirs. Cependant, ils vont devoir prendre une décision et choisir entre l’idée de José et celle de Kari.

Épisode 3 Résidence secondaire

Un couple du New Jersey cherche à acheter son troisième véhicule, en passant d’une caravane à un camping-car. Sur leur liste de souhaits figure un réfrigérateur, de grandes couchettes, des équipements extérieurs et beaucoup de rangements.