“Des trains pas commes les autres” en Mauritanie, jeudi 8 juillet sur France 5 (vidéo)

Jeudi 8 juillet, Philippe Gougler sera de retour sur France 5 pour une nouvelle saison inédite de la série documentaire “Des trains pas commes les autres”. Destination de ce premier numéro : la Mauritanie.

Au Nord de la Mauritanie, à Zouérate, cité minière au milieu des montagnes, Philippe Gougler va embarquer à bord de l'unique train de voyageurs du pays ; il découvre l'un des plus longs trains de marchandises du monde. Au programme, du sable et encore beaucoup de sable…

Philippe va découvrir comment vivent les hommes du désert et aussi quelques perles rares comme la Passe d'Amogjar et son fort abandonné, la ville de Tergit, une oasis tout droit sortie du conte des mille et une nuits où les divorces sont l'occasion de faire la fête, et Chinguetti, la « Sorbonne du désert », une cité qui renferme en son sein une trentaine de bibliothèques, comme des trésors cachés derrière des murs millénaires.

A la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro tourné en Suisse.

Philippe Gougler emmène le téléspectateur en Suisse, en hiver. Et quand il fait froid, rien de tel qu'une bonne fondue, mais à bord d'un train !

Dans la région de Gruyères, des passionnés font rouler un petit train gastronomique. Puis au cours d'une balade en forêt, Philippe va tomber nez à nez avec des adeptes de Tummo, une forme de Yoga qui se pratique presque nu, dans la neige !

La Suisse compte de nombreuses voies ferrées, et celle du Bernina Express est incontournable quand on aime les trains : des paysages à couper le souffle entre Suisse et Italie. Philippe descendra à Saint-Moritz, station huppée où il découvrira la plus vieille piste de bobsleigh en glace naturelle au monde, avant de faire une étape dans la vallée de Joux, pour rencontrer un spécialiste de l'horlogerie compliquée.

Puis direction le pic de la Jungfrau, où un train incroyable grimpe au sommet dans la montagne, pour atteindre 3 454 mètres d'altitude, la gare la plus haute d'Europe. Philippe achèvera son voyage à Lausanne, avec une étonnante tradition, tout en haut de la cathédrale : un guet qui annonce l'heure tous les jours depuis 600 ans. La Suisse cajole ses traditions, et ce voyage en hiver, c'est bon comme un morceau de chocolat…