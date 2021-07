“Top Gear ” : spéciale Christophe Dechavanne jeudi 8 juillet sur RMC Découverte

A découvrir jeudi 8 juillet à 21:05 sur RMC Découverte, deux nouveaux épisodes inédits de “Top Gear France” dont un spécial consacré à Christophe Dechavanne.

Détruire des voitures incassables, course folle en plein Paris, souvenir d’adolescences, épreuves en pleine montagne… Philippe, Bruce et Le Tone relèvent une nouvelle fois des défis plus que loufoques !

Épisode 4 Spéciale Dechavanne

Dans cet épisode, le trio rend hommage à un animateur qui s´avère aussi être un bon pilote ! Il est aussi barré que nos 3 animateurs... C´est Christophe Dechavanne ! Paraît-il qu´après les défis en 2CV et en Subaru il n´avait qu´une seule idée en tête : rejoindre notre équipe. Sacré Dechavanne !

Épisode 3 Retour en enfance

Philippe, Bruce et Le Tone ont fait un gros retour en arrière. Ils sont allés piocher dans nos mémoires les voitures qui ont marqué leurs adolescences, pour ensuite faire les gosses dans un parc d´attraction. Puis ils sont allés encore plus loin, pour trouver leur madeleine de Proust automobile. Et cette fois, ils les ont confrontés aux 4 éléments. Bref, un vrai retour en enfance !