“Baby Boom” : les épisodes à revoir sur TFX vendredi 9 juillet à partir de 21:05

Pendant la pause estivale de la diffusion de “Familles nombreuses : la vie en XXL”, TFX rediffuse le vendredi soir à 21:05 à partir du 9 juillet des épisodes de la série documentaire “Baby Boom”.

21:05 Maternité des villes, maternité des champs (saison 9)

Bienvenue à la maternité de la polyclinique de Blois. Dans cette petite maternité de province, nous assistons à la naissance de près de 800 bébés par an et parfois les mamans mettent plus d’une heure pour arriver. Mais quand elles habitent en ville, elles choisissent alors la proximité comme à la maternité de la Muette située au cœur de Paris où chaque année, près de 1 300 bébés viennent au monde.

Maternité des villes ou maternité des champs… Sages-femmes, auxiliaires de puériculture ou gynécologues mettent tout en œuvre 24 heures sur 24 pour accueillir les mamans, les accompagner et les rassurer lors de ce moment unique qu’est la naissance de leur enfant. La priorité : accorder à chacune d’entre elles un accompagnement personnalisé pour leur permettre de faire rimer douleur avec bonheur.

22:10 Comme à la maison (saison 9)

Bienvenue à la maternité de la clinique Victor Pauchet, à Amiens. Ici, chaque année, près de 2 200 bébés voient le jour.

L’équipe de sages-femmes, de puéricultrices ou de gynécologues accorde une place toute particulière à la famille et veille à ce que chaque maman, leurs conjoints et leurs enfants s’y sentent chez eux, comme à la maison. Des goûters sont organisés sur place, des espaces de jeux sont ouverts et les petits peuvent même rester dormir auprès de leur maman s’ils le souhaitent. Tout est mis en œuvre pour permettre aux familles de transformer ce passage de quelques jours à la maternité en parenthèse enchantée afin qu’elles puissent vivre pleinement l’arrivée de leur bébé. L’équipe les prend par la main, les cajole et les rassure.

Ainsi accompagnées, les mamans n’ont plus que le plaisir de se consacrer corps et âme à la naissance de leur enfant...

23:40 Le professeur 100 à l'heure (saison 9)

Février 1982. La maternité de l’hôpital Antoine Béclère de Clamart est le théâtre d’un véritable événement médical français : la naissance d’Amandine, premier «bébé éprouvette». Le premier d’une longue lignée puisqu’aujourd’hui encore près de 750 000 bébés par an, dont 3, 5 % sont le fruit d’une Procréation Médicalement Assistée…

Ce miracle a été rendu possible grâce au travail des Professeurs René Frydman et Jacques Testart. Trente-huit ans plus tard, la magie continue d’opérer, portée par la passion de nombreux médecins, dont Michael Grynberg.

A 46 ans, ce spécialiste de la médecine de la reproduction a repris le flambeau à l’hôpital Antoine Béclère de Clamart et gère environ 800 naissances par an. C’est avec un engagement sans faille que ce "Professeur à 100 à l’heure" accompagne de futurs parents et les aide à donner la vie…

00:45 Grossesses précieuses (saison 9)

Plus de 750 000 bébés naissent chaque année, en France. Et près de trois et demi d’entre eux sont le fruit d’un long parcours de procréation médicalement assistée, semé d’échecs, d’espoir et de déceptions… Alors quand enfin, le ventre de maman s’arrondit, médecins et sages-femmes appellent cet heureux événement une grossesse précieuse. Une grossesse toute particulière car elle a nécessité du temps, des années parfois et une forte présence médicale pendant neuf mois.

Sages-femmes, gynécologues et auxiliaires de puériculture ont accompagné certaines de ces familles jusqu’à la naissance de leur enfant. Pendant presqu’un an, les caméras de Baby boom ont suivi Anna, maman célibataire, à Cannes ; Caroline et David, à Paris ; Dihia et Mustapha, à Rouen ; Elise et Alice, couple homoparental, de Barcelone à Lyon... Toutes et tous se sont battus dans un seul et unique but : devenir parents.