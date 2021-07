Avant la diffusion des inédits de la 8ème saison de la collection “Les 100 lieux qu'il faut voir” qui débutera la semaine prochaine, France 5 vous propose de revoir dimanche 11 juillet à 20:50 deux numéros : « Le Puy-de-Dôme, terre de volcans » et « L'Oise, de Chantilly à la forêt de compiegne ».

« Le Puy-de-Dôme, terre de volcans »

Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! “Les 100 lieux qu'il faut voir” propose des balades inoubliables en compagnie d'authentiques enfants du pays.

Avec ses ruines gallo-romaines et son temple de Minerve du IIe siècle qui trônent fièrement en son sommet, son petit train touristique au panorama époustouflant et sa gigantesque antenne-totem qui domine son observatoire atmosphérique du XIXe siècle, le Puy-de-Dôme mérite incontestablement son titre de symbole de toute une région. Emblème de la chaîne des Puys, ces volcans endormis depuis 11000 ans, c'est aussi l'un des spots français les plus réputés parmi les adeptes du parapente qui aiment se jeter dans le vide sous l'oeil impressionné des visiteurs de passage. Mais le Puy-de-Dôme, c'est beaucoup plus encore !

« L'Oise, de Chantilly à la forêt de compiegne »

Le département de l'Oise, situé aux frontières de la capitale peut s'enorgueillir d'accueillir des bijoux d'architecture tels que le somptueux domaine de Chantilly, entièrement reconstruit par le duc d'Aumale au XIXe siècle et transformé depuis en fabuleux écrin de collections d'oeuvres d'art que le monde entier nous envie. S'y trouve également la majestueuse cathédrale de Beauvais, qui tremble encore d'avoir voulu être la plus haute d'Europe. . Qui sait aujourd'hui que Paris ne serait pas Paris, sans les gigantesques carrières de pierre à qui l'on doit la plupart des immeubles de la capitale...