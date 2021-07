“Une maison, un artiste” : Jean d'Ormesson, le vagabond des beaux quartiers, dimanche 11 juillet sur France 5

Écrivains, chanteurs, peintres… Cette nouvelle saison de “Une maison, un artiste” sur France 5 revisite la vie et le parcours de quelques grands noms du monde des arts et de la culture, en dévoilant les maisons qui ont marqué leur existence et nourri leur imaginaire. Ce dimanche 11 juillet le premier épisode vous propose de découvrir la demeure de Jean d'Ormesson.

Comme un oiseau, l'écrivain Jean d'Ormesson aimait autant s'envoler pour aller se chauffer au soleil de Venise et de la Corse que revenir au nid, dans son hôtel particulier de Neuilly où il vécut 55 ans et écrivit la plus grande partie de son œuvre.

Sa femme Françoise, sa fille Héloïse, son ami François Sureau, son cuisinier Olivier Cadot, et sa dernière assistante Audrey Siourd témoignent. Ils dressent le portrait plein d'humour et d'affection d'un écrivain tout entier dédié à la littérature, tour à tour érudit et léger, avec une capacité d'émerveillement rare et toujours renouvelée.

Un document réalisé par Jean Rousselot.

Cet été, “Une maison, un artiste” ouvrirra également les portes des demeures de Jean Gabin, Rosa Bonheur, Gustave Caillebotte, l'Abbé Pierre, Dora Maar, Azzedine Alaia, Pierre Cardin, Michel Legrand et Louis Pasteur.