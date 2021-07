“Les avions du bout du monde” : « Mexique, le semeur de forêts », lundi 12 juillet sur France 5 (vidéo)

Lundi 12 juillet à 20:50, France 5 débute la diffusion de la 4ème saison de la série documentaire “Les avions du bout du monde”. Chaque semaine, France 5 propose un inédit suivi d'une rediffusion.

Nos héros sont médecins, urgentistes, fermiers, et surtout pilotes. Ils exercent leur métier dans un de ces territoires du bout du monde. Nous découvrons ces régions difficiles d’accès, que seul l’avion rend disponible au regard, à travers le quotidien et l’activité de ceux qui y vivent une vie d’aventure, où règne une nature à l’état brut...

La première destination de l'été : le Mexique.

José Camacho a la bonne humeur et la verve toute mexicaine ; il est une personnalité au Chiapas, l’un des 32 états de république fédérale. Ici, on le surnomme d’ailleurs affectueusement, Pepe Camacho ou simplement El Capitan !

Depuis 3 ans, ce pilote collecte des graines d’arbres de la région, avant de les larguer depuis son petit avion Cessna-185. Il a baptisé son projet et son association, “Nous sommes tous une graine”. C’est sa façon à lui de combattre une tradition pastorale ancestrale et dévastatrice… le brulis. Il s’agit pour les paysans de mettre le feu à leurs champs pour les nettoyer afin de semer les prochaines récoltes. Mais, souvent ces feux dégénèrent et s’étendent aux collines boisées alentours. 20 à 30 000 hectares de zones naturelles partent ainsi en fumée chaque année au Chiapas, c’est 3 fois plus qu’en France pour un territoire grand comme l’Occitanie.

Face à ce drame, El capitan a donc eu cette idée simple : utiliser son avion pour reboiser les terres dévastées, accélérer le processus naturel de reforestation afin de freiner la désertification. Pour l’aider, il fait appel à toute la population (enfants, retraités, habitants des villes ou des campagnes) pour ramasser bénévolement les graines et fabriquer des bombas, boulettes de terre qui protègent la graine au moment du largage et qui lui permet plus facilement de germer.

Avec lui, nous survolons les paysages spectaculaires du Chiapas (hauts-plateaux, sierras, lagunes bleu azur). Nous découvrons aussi l’un des derniers espaces sauvages du pays, la jungle Lacandona : 1,5 millions d’hectares. Une terre du bout du monde où vivent encore les descendants de Mayas !

A la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Mexique, le semeur de forêts ».

François-Xavier Mayer, dit « Fifou », ne se lasse pas de survoler les fantastiques paysages de sa terre natale, Madagascar. Comme son père et son grand-père avant lui, il utilise son avion comme moyen de transport principal.

Dans cette île grande comme la France, il faut parfois plusieurs jours pour rallier une ville à l’autre en voiture. Or Fifou est un hyperactif qui se déplace tout le temps. Pour approvisionner son hôtel, étudier la migration des baleines, ou transporter de l’aide humanitaire, il peut compter sur son fidèle compagnon volant, un avion de brousse jaune que tout le monde à Madagascar connait par son petit nom : « India Papa ». Un « taxi brousse des airs » qui rend bien des services, et peut même, parfois, sauver des vies…