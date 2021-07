“Nus et culottés” : « Objectif Île de Ré » mardi 13 juillet sur France 5 (vidéo)

Mardi 13 juillet à 20:50, France 5 vous proposera de découvrir un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de “Nus et culottés” dans lequel Nans et Mouts ont un nouvel objectif : l'Île de Ré.

Commençant leur voyage sur une plage de l'île de Ré en plein hiver, Nans et Mouts relèvent le défi de parcourir l’ile dans le but de réinventer Noël : remplacer le traineau par une calèche, les rennes par des chevaux et les cadeaux par des offrandes récupérées tout au long du chemin !

En attendant, il va falloir parcourir les kilomètres, trouver de la nourriture pour chaque repas, et dénicher un hébergement pour chaque nuit.

De galères en surprises, de rebondissements en découvertes, ce voyage prend une tournure épique, surtout quand les contraintes liées au contexte particulier deviennent l'opportunité de vivre un Noël hors du commun !

A la suite de cet inédit, France 5 rediffusera « Objectif Montréal ».

Initiant leur voyage sur les berges du Lac Saint-Jean au Québec, Nans et Mouts relèvent le défi de parcourir la Belle Province jusqu’à la principale métropole, Montréal.

Leur but est de rencontrer une grande chanteuse québécoise pour lui chanter une chanson d'amour !