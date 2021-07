“La vie en face” : « Bienvenue chez les SOCCS », mercredi 14 juillet sur ARTE

Dans le nord de la France, les tribulations d'une équipe de cricket composée surtout de joueurs afghans, qui veulent gagner aussi le droit de vivre en France. Un document de la collection “La vie en face” à découvrir mercredi 14 juillet à 23:05 sur ARTE.

"J’avais 14 ans quand j’ai embrassé les miens pour la dernière fois et que j’ai dit adieu aux montagnes d’Afghanistan." Au terme d’un long voyage, Shahid arrive à Calais et décide de rester en France, prêt à tout reconstruire.

Il trouve une nouvelle famille au Saint-Omer Cricket Club Stars – "Nous, on dit les SOCCS" –, l’équipe locale de cricket, sacrée championne des Hauts-de-France en 2017 et 2018, et composée en majorités de joueurs originaires, comme lui, d’Afghanistan. Dans cette petite ville dont on dit qu’elle est le berceau du cricket, les SOCCS ont ainsi gagné leur popularité auprès du public et de nombreux médias, jusqu’au prestigieux New York Times.

Mais tout le monde ne voit pas pour autant d’un bon œil la présence de migrants à sa porte. Sans parler du parcours du combattant imposé aux joueurs pour obtenir le droit au séjour, car si les règles du cricket sont compliquées, celles qui régissent l’asile en France le sont plus encore. "L’asile nous tue", assène Abdul Walli, le meilleur ami de Shahid. "L’administration, c’est l’enfer", renchérit ce dernier…

Sans peur et sans papiers

Porté par la voix off de Shahid, narrateur étourdissant de combativité, d’humour et d’intelligence, le documentaire suit avec empathie les tribulations sportives et existentielles de ce collectif aussi pugnace sur le terrain que dans sa quête des papiers salvateurs. Pour Shahid, la vie en exil ressemble à un match : "Peu importe d’où tu viens et où tu vas, c’est la course qui compte".

Un document signé Alain de Halleux.