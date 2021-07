“Les années Bouvard : le rire et l'impertinence” par Mireille Dumas, vendredi 16 juillet sur France 3

Le nom de Philippe Bouvard reste définitivement associé au mythique programme « Grosses Têtes » qu’il a animé pendant 37 ans, l’émission de radio la plus écoutée de France et un succès de télévision jamais égalé dans sa carrière. Mais Philippe Bouvard c’est d’abord la réussite d’un autodidacte avec une carrière d’une longévité exceptionnelle.

Homme de presse écrite et de radio, il est l’un des pionniers de la télévision qui va vite imposer un style décoiffant et impertinent, dès la fin des années cinquante avec 18 concepts d'émissions différents. Un ton décalé et résolument moderne, loin des interviews consensuelles, qui fera bien des émules par la suite.

C’est le début de la télévision spectacle avec les premiers talk-shows qui réunissent les personnalités de l’époque. Il n’hésite pas à poser des questions dérangeantes au jeune Alain Delon en équilibre sur un trapèze, à Léon Zitrone allongé dans un fauteuil de dentiste, à Charles Aznavour dans une voiture d’enfant… Se succèdent aussi bien Thierry Le Luron et Alice Sapritch, Serge Gainsbourg, Jane Birkin que Michel Drucker ou Salvador Dali… Rares sont ceux qui se sont rebellés. Dans le genre, les interventions de Gilbert Bécaud et d’Enrico Macias sont mémorables.

Découvreur de talents, il lance aussi, avec son fameux petit Théâtre, quantité d’humoristes et de comédiens comme Mimie Mathy, Muriel Robin, Michèle Bernier, les futurs Inconnus, le duo Chevallier et Laspalès, pour n’en citer que quelques uns.

Parmi ces milliers d'heures d’antenne entre rires et grincements de dents, une sélection d’archives irrésistibles, avec de vrais moments d’anthologie, parcourt tout le documentaire. Et un surprenant Philippe Bouvard se livre à cœur ouvert à Mireille Dumas, sa confidente préférée, entre humour et émotion.

A bientôt 90 ans, cet addict du travail n’hésite pas à parler de son insatisfaction permanente, de son épicurisme et de sa hantise du manque. L’abandon de son père à sa naissance, la guerre expliquent en partie cette inquiétude permanente masquée par un rire devenu aussi célèbre que lui.

Aimé ou décrié, irritant ou captivant, Philippe Bouvard, qu’il soit surnommé « Boubou » et « Poupounet » par ses sociétaires ou « Saint-Philippe des rosseries » par ses détracteurs, ne laisse personne indifférent.

Un document à (re)découvrir sur France 3 vendredi 16 juillet à 21:05.