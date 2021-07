“Baby Boom” : 3 épisodes à revoir sur TFX vendredi 16 juillet à partir de 21:05

Pendant la pause estivale de la diffusion de “Familles nombreuses : la vie en XXL”, TFX rediffuse le vendredi soir à partir de 21:05 des épisodes de la série documentaire “Baby Boom”. Voici les épisodes qui seront diffusés vendredi 16 juillet.

21:05 Evelyne (saison 8)

Bienvenue à la maternité de l’hôpital privé de Marne-la-Vallée, en Île-de-France, où chaque année, près de 1 900 bébés voient le jour.

Ici, l’équipe de sages-femmes met tout en œuvre pour soulager les douleurs de l’accouchement et développer, le plus naturellement possible, toutes les méthodes physiologiques : positions diverses pour faire arriver bébé, bains, ballons ou encore salle nature.

Et pour accompagner les mamans lors de ces merveilleux moments, une équipe de 15 sages-femmes avec à leur tête, Evelyne, assistante du service maternité dans cet établissement depuis 8 ans. Elle est leur mère à toutes, mais plus pour longtemps car pour cette passionnée, c’est bientôt l’heure de quitter ses fonctions, fermer le dernier chapitre d’une carrière en maternité de près de 40 ans et de partir en retraite.

22:15 Les papas de Dijon (saison 8)

Bienvenue à l’hôpital privé Dijon Bourgogne. Dans cette maternité flambant neuve, sage femmes, gynécologues ou auxiliaires de puériculture mettent au monde près de 1 500 bébés, chaque année.

L’équipe forme une véritable famille prête à accompagner les mamans en toute circonstances mais aussi les papas. Tous les types de pères sont dans la nature : ceux qui se transforment en acteurs essentiels lors de l’accouchement, ceux qui ont la phobie des hôpitaux, ceux qui immortalisent ces moments uniques grâce à leur journal de bord, ou encore ceux qui se révèlent être parfois beaucoup fragiles que leur femme …

Entre hauts et bas, joies et stress ou grosses fatigue… Audrey Hepburn disait, « Le plus difficile dans la maternité, c’est cette inquiétude intérieure que l’on ne doit pas montrer ». Dans ce nouvel épisode, « Les papas de Dijon », vous allez tout voir...

23:55 Les 40 accouchements extraordinaires (saison 8)

Pendant 8 saison, Babyboom vous a tout montré… Et de merveilleux bébés sont nés à l’aide de dizaines de sages-femmes engagées, sous l’oeil bienveillant des caméras…

Mais certaines mamans décident d’accoucher ailleurs que dans une maternité en suivant un projet de naissance déterminé à l’avance : chez elle, en maison de naissance, dans l’eau, dans la nature, ou encore en présence de dauphins…

Mais dans certains cas rares, coup de théâtre, c’est par surprise que le bébé pointe le bout de son nez… Dans les transports en commun, en voiture, en avion, sur l’autoroute ou dans la rue…

Entre accouchements dans l’urgence, projets de naissance insolites et naissances multiples, en France et à l’étranger, c’est avec le regard expert de professionnels de santé que Babyboom décrypte les 40 accouchements les plus extraordinaires de ces dernières années.