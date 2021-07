“Une maison, un artiste” : Jean Gabin, le domaine de la Pichonnière, dimanche 18 juillet sur France 5

Écrivains, chanteurs, peintres… Cette nouvelle saison de “Une maison, un artiste” sur France 5 revisite la vie et le parcours de quelques grands noms du monde des arts et de la culture, en dévoilant les maisons qui ont marqué leur existence et nourri leur imaginaire. Ce dimanche 18 juillet le second épisode vous propose de découvrir la demeure de Jean Gabin.

Avec ce caractère bien trempé et un franc parlé unique, Jean Gabin, l’acteur aux quatre-vingt-quinze films, est déjà une immense star du 7ème art quand il réalise son rêve d’enfant en 1952 : revenir à la terre, devenir agriculteur et éleveur. A presque 50 ans, Jean Gabin découvre l’Orne et crée le domaine de La Pichonnière où il vit les plus belles années de sa vie de famille. Nous découvrons ici un autre Gabin discret et pudique. La Pichonnière accapare toute son attention et ses projets. En 10 ans, le domaine s’agrandit jusqu’à couvrir près de trois cents hectares. Gabin y crée un élevage deux cent trente vaches ainsi qu’un haras d’une quinzaine de pur-sang. Il a depuis toujours la passion des chevaux. Jusqu’à son dernier souffle, il consacrera tout son temps libre, son argent et son cœur à développer ce domaine qu’il aimait tant. Avec les témoignages de : Mathias Moncorgé , fils de Jean Gabin

, éleveur de chevaux Françoise Arnoul, comédienne Un document réalisé par Aurélien Drach. Cet été, “Une maison, un artiste” ouvrirra également les portes des demeures de Rosa Bonheur, Gustave Caillebotte, l'Abbé Pierre, Dora Maar, Azzedine Alaia, Pierre Cardin, Michel Legrand et Louis Pasteur.