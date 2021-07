Mardi 20 juillet à 21:05, Stéphane Bern vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouvel inédit de la collection documentaire “Si les murs pouvaient parler” qui sera consacré à la Cité interdite de Pékin.

72 hectares, 3 fois le Palais du Louvre, 1 millions d’hommes pour sa construction, 24 empereurs, 980 bâtiments et près de 8700 pièces… la Cité Interdite de Pékin reste à ce jour l’un des monuments les plus mystérieux au monde.

Pénétrer au cœur de la cité interdite c’est découvrir tout un monde nouveau, où la tradition et les symboles sont omniprésents. Tout y est signification et représentation.

Nous allons découvrir le quotidien de l’empereur, apprendre à connaitre les différents groupes qui se côtoient comme les eunuques et les concubines.

Parcourir la Cité Interdite c’est aussi comprendre les techniques de construction révolutionnaires de l’époque. C’est aussi découvrir la logique de construction du palais, ses formes, sa taille, ses couleurs, les matières utilisées…

Avec les témoignages de ceux qui en connaissent les moindres détails et les secrets les plus fous, avec des reconstitutions en 3D, des images exclusives tournées au cœur de la Cité et des reconstitutions d’envergure…