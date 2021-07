Soirée spéciale « Les secrets du Titanic », lundi 19 juillet sur RMC Story

Lundi 19 juillet à partir de 21:05, RMC Story propose dans sa case “Hors de contrôle” une soirée spéciale consacrée aux secrets du Titanic.

21:05 “Hors de contrôle” « Le naufrage du Titanic »

Depuis l'onde de choc planétaire causé par son naufrage, le Titanic n'a cessé de nourrir l'imaginaire collectif, et a donné naissance à de nombreuses théories.

Le Titanic est un véritable condensé de technologie, capable d'accueillir 3547 personnes. Qui aurait pu imaginer que le Titanic ne ferait qu'un seul et unique voyage alors qu'on le disait insubmersible ? Comment un navire aux technologies si évoluées, a-t-il pu couler ?

Retour sur l’une des pires catastrophes maritimes de l’histoire.

22:10 « Titanic, la vérité sur le naufrage »

Le 14 avril 1912, le Titanic percutait un iceberg dans l'Atlantique et coulait avec les 1500 passagers à son bord. Pourtant, ce paquebot de pointe était conçu pour surmonter un tel impact. Quelle est la raison du naufrage ?

De la construction à la tragédie de ce paquebot, en passant par les dix erreurs clés qui expliqueraient la catastrophe navale la plus célèbre de l’histoire, découvrez l’histoire du Titanic.

23:10 « La minute de vérité : Titanic »

Le 10 avril 1912, le "Titanic", le plus luxueux paquebot jamais construit, quitte le port de Southampton, en Angleterre, en direction de New York pour sa traversée inaugurale. Après quatre jours passés en mer, le navire percute un iceberg et sombre dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord en moins de trois heures.

Retour sur les circonstances de cette catastrophe, la plus célèbre de l'histoire maritime, dans laquelle ont péri 1500 personnes.