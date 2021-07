“Sale temps pour la planète” « Roussillon : la puissance de l'eau », mercredi 21 juillet sur France 5 (vidéo)

Mercredi 21 juillet à 21:05, France 5 diffusera un nouvel inédit de la 15ème saison de la collection documentaire “Sale temps pour la planète” qui nous emmène cette semaine dans le Roussillon.

Sur le littoral, la mer se déchaîne. Attaquée de toutes parts, la côte Vermeille souffre, comme à Argelès-sur-Mer, sur la plage du Racou. Petit paradis sur terre et les pieds dans le sable, les maisons sont inondées.

En montagne, des neiges exceptionnelles et des pluies torrentielles font des dégâts menaçant ainsi des axes stratégiques de communication.

Le pays catalan fait face et s'organise face aux bouleversements du climat.

A la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Landes de Gascogne, le vent l'emportera ».

Baigné par l'océan Atlantique, le territoire des Landes de Gascogne collectionne les superlatifs. Les dunes, les plus hautes et les plus longues d'Europe, la plus grande forêt artificielle du vieux-continent et le département le deuxième plus vaste de France. Une nature exceptionnelle façonnée en partie par la main humaine.

Mais aujourd'hui, la nature se rappelle à l'homme. L'équilibre trouvé jadis entre océan, dunes et forêts est plus que jamais fragilisé. La faute à Lothar, Martin et Klaus, du nom de ces tempêtes qui ont frappé la région... mais aussi à d'autres phénomènes climatiques extrêmes jamais observés de mémoire d'homme.

De la dune du Pilat au sud de Capbreton, le littoral souffre et perd 2 mètres en moyenne chaque année. Et le long de cette côte, la forêt des Landes n'a aucun répit. En une décennie, deux tempêtes d'une rare violence ravagent et fragilisent cet océan vert. Dans les plaines agricoles du sud-est, ce bouleversement climatique prend une toute autre forme. En 2014, puis en 2018, des inondations records ont paralysé le secteur de Peyrehorade.