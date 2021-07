« Daniel Balavoine, vivre ou survivre », mercredi 21 juillet sur W9 (vidéo)

A voir ou à revoir mercredi 21 juillet à 21:05 sur W9, le documentaire « Daniel Balavoine, vivre ou survivre » réalisé par Jean-Marie GOIX.

Le 14 Janvier 1986 restera une date gravée à jamais dans la mémoire de toute une génération. Ce jour- là, Daniel Balavoine meurt en plein désert, lors d'une mission humanitaire en Afrique, dans le crash d'un hélicoptère.

Daniel Balavoine était non seulement un chanteur à succès, doué et talentueux mais plus encore, un artiste intelligent, incisif et insolent, engagé, qui a osé tenir tête au candidat à l'élection présidentielle François Mitterrand.

L'année 1978 marque le début de la carrière de Daniel Balavoine. Le titre « Le chanteur » est sur toutes les lèvres.

Mais qui est vraiment Daniel Balavoine ? D'où vient la colère qui est en lui ? Quels secrets renferment les textes de ses principaux tubes « Le chanteur », « Mon fils ma bataille » ou encore « Tous les cris les SOS » ?

Pourquoi les circonstances qui entourent sa mort sont-elles encore mystérieuses, 30 ans après ? Que s'est-il passé exactement ce 14 janvier 1986 ?