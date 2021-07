« Nike : la victoire à tout prix », mardi 20 juillet sur ARTE

Mardi 20 juillet à 22:25, ARTE vous propose un retour sur l’effondrement en 2019 du Nike Oregon Project après la suspension de son entraîneur Alberto Salazar pour incitation au dopage.

L’équipementier américain Nike a lancé en 2001 aux États-Unis un groupe d’athlètes de haut niveau, l’Oregon Project, financé par la marque à des fins promotionnelles.

Mais en 2019, son entraîneur Alberto Salazar est suspendu quatre ans par l’Agence américaine antidopage au beau milieu des championnats du monde d’athlétisme de Doha, au Qatar. Il est accusé d“incitation à une conduite dopante”, bien qu’aucun de ses coureurs n’ait été contrôlé positif. La direction de Nike dissout aussitôt le projet, ce qui va susciter un débat passionné parmi les fans d’athlétisme quant à la légalité des méthodes employées par Alberto Salazar. L’obsession de ce dernier pour la victoire lui confère-t-elle un statut de héros ou de bourreau ?

L’enquête, menée par le réalisateur canadien Paul Kemp, s’attache à faire la lumière sur un business sportif conçu pour repousser constamment les limites des champions et explore les coulisses du système mis en place par Nike. Il donne également la parole à des spécialistes du sport ainsi qu’à plusieurs athlètes, notamment Kara Goucher, qui a mis publiquement en cause les pratiques d’Alberto Salazar, et Mary Cain, qui a fait de même en 2019 dans une tribune publiée dans le New York Times, toutes deux coureuses de demi-fond.