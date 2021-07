« Les Vieilles Canailles : histoire d'un concert mythique », vendredi 23 juillet sur France 3

Vendredi 23 juillet à 21:05, France 3 vous proposera de voir ou de revoir le documentaire musical « Les Vieilles Canailles : histoire d'un concert mythique » réalisé par Nicolas Perge.

En 2014, Eddy Mitchell, Jacques Dutronc et Johnny Hallyday se retrouvent ensemble pour la première fois en concert avec le spectacle « Les Vieilles Canailles » sous l'impulsion du producteur Valéry Zeitoun. Ils créent l'événement. L'affiche étonne mais ne surprend pas. En réalité, ces trois monstres sacrés sont liés plus étroitement qu'on ne l'imagine.

Leur amitié remonte au début des années 60. Adolescents, ils avaient l'habitude de se retrouver au square de La Trinité, dans le 9ème arrondissement de Paris. Plus tard, ils ont fréquenté le Golf Drouot, berceau du Rock'n roll naissant. Emportés par l'essor français de cette nouvelle musique, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell deviennent des vedettes époustouflantes, adulés alors qu'ils étaient encore très jeunes.

Dès lors, leurs parcours de stars de la chanson française ne cesseront de se croiser. Eddy, Jacques, Johnny, trois compères, trois complices liés par leur passion pour la musique. Une amitié solide qui a traversé les années et les épreuves.

En 2017, à la surprise générale, Johnny décide de reformer les Vieilles Canailles pour une dernière tournée. Jacques et Eddy acceptent. Savaient-ils que l'idole de toujours était malade ? Voulaient-ils être avec lui dans cette douloureuse étape ? L'accompagner, le retrouver, reformer cette bande d'adolescents éternels ?

Dans ce film, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc acceptent de revenir sur leur amitié avec Johnny. Avec leur faconde, leur roublardise, ils retracent de grands moments de leurs vies, ils livrent des anecdotes et des souvenirs du concert mythique des Vieilles Canailles. Et avec pudeur, ils évoquent l'ami disparu.

Thomas Dutronc, Yarol Poupaud, Valéry Zeitoun, Michel Gaucher, Pierre-Alexandre Vertadier apporteront leurs témoignages et leurs confidences.

Ce documentaire musical met à l'honneur les quelques grands standards de la chanson française issus des répertoires de ces trois légendes où humour et émotion se mêlent.

Plus qu'une histoire de concert, c'est le récit d'une complicité, d'une amitié profonde sur scène et dans la vie entre Eddy, Jacques et Johnny.