« Edmund Kemper : dans la tête du tueur » vendredi 23 juillet sur RMC Story

Vendredi 23 juillet à 21:05, RMC Story rediffusera le documentaire « Edmund Kemper : dans la tête du tueur » qui retrace le parcours de ce tueur en série américain.

Edmund Emil Kemper (né le 18 décembre 1948 à Burbank, Californie, États-Unis) est un tueur en série américain accusé de 10 meurtres dont celui de sa propre mère, Clarnell Strandberg-Kemper. Personnage impressionnant par sa taille (2,06 m), son poids (136 kg)1 et son QI de 145, il a commencé sa série de meurtres avec celui de ses grands-parents à l'âge de quinze ans et demi.

Pendant des années, Edmund Kemper a mené une double vie et est parvenu à échapper aux forces de l'ordre à maintes reprises, lui permettant ainsi de poursuivre son infernale folie meurtrière et de commettre des crimes odieux et cruels qui ont hanté les Etats Unis des décennies durant.

Il commence une série de meurtres le 7 mai 1972 dans la région de Santa Cruz. Il tue en tout 8 jeunes femmes, généralement des auto-stoppeuses, alors que Kemper n'a jamais pu avoir de relations sexuelles. Il les amène dans sa Ford Galaxie dans des coins éloignés puis les étrangle ou leur tire une balle dans la tête avant de ramener leurs corps chez lui. Nécrophile, il a des rapports sexuels avec les cadavres de ses victimes avant de les découper puis de s'en débarrasser, certains morceaux étant trouvés sur des lieux publics. Il a également pratiqué le cannibalisme en cuisinant des morceaux de chair d'une de ses victimes. Ed Kemper avoua au psychiatre Donald Lunde avoir préparé avec soin une liste des caractéristiques physiques et morales de ses futures victimes.

Le 21 avril 1973, Edmund commet l’un de ses deux derniers meurtres en tuant notamment sa mère, qu'il décapite, et dont il dépose la tête sur la cheminée de la maison, afin de l’utiliser comme cible de jeu de fléchettes. Il aurait eu ensuite un rapport sexuel oral avec la tête coupée de cette dernière, fait que Kemper a continuellement nié.

Dans ce documentaire, découvrez un entretien exclusif avec l'ancien agent spécial du FBI, John Douglas.