Écrivains, chanteurs, peintres… Cette nouvelle saison de “Une maison, un artiste” sur France 5 revisite la vie et le parcours de quelques grands noms du monde des arts et de la culture, en dévoilant les maisons qui ont marqué leur existence et nourri leur imaginaire. Ce dimanche 25 juillet le troisième épisode vous propose de découvrir la demeure de Rosa Bonheur.

Rosa Bonheur, peintre animalière du 19ème siècle de renommée internationale, achète un château à By à coté de Fontainebleau en 1859 avec ses propres deniers. Elle y vit pendant plus de 40 ans avec ses amies et ses animaux.

Plus d'un siècle après la mort de Rosa, Katherine Brault et ses filles, propriétaires du château retrouvent intactes les traces de l'histoire de cette artiste hors norme et de cette femme exceptionnelle qui depuis sa plus tendre enfance échappe aux règles établies.

Cet été, “Une maison, un artiste” ouvrirra également les portes des demeures de Gustave Caillebotte, l'Abbé Pierre, Dora Maar, Azzedine Alaia, Pierre Cardin, Michel Legrand et Louis Pasteur.