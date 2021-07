“Nus et culottés” : « Objectif Pyrénées-Orientales » mardi 27 juillet sur France 5 (vidéo)

Mardi 27 juillet à 20:50, France 5 vous proposera de découvrir un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de “Nus et culottés” dans lequel Nans et Mouts ont un nouvel objectif : les Pyrénées-Orientales.

Démarrant leur voyage au pied des Pyrénées et au bord de la méditerranée en plein hiver, Nans et Mouts relèvent le défi de parcourir une partie de la chaîne de montagne à pied dans le but d'y trouver une grotte et de dormir dedans !

En attendant, il va falloir parcourir les kilomètres, trouver de la nourriture pour chaque repas, et dénicher un hébergement pour chaque nuit.

De galères en surprises, de rebondissements en découvertes, de village en village, le voyage les amène à découvrir la culture catalane et celle des Pyrénées orientales, avec des rencontres aussi drôles que touchantes ...

A la suite de cet inédit, France 5 rediffusera « Suisse ».

Quittant pieds nus les profondeurs des forêts du Morvan en évitant les bogues de châtaignes, Nans et Mouts se lancent le défi de trouver de l’or en Suisse !