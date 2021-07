« Été 39 », l'Europe à la veille de la seconde guerre mondiale, mardi 27 juillet sur ARTE

À l'été 1939, on profite du beau temps en ignorant la politique et les prédictions pessimistes. Images d'un quotidien qui va basculer, dans une Europe en perdition. Un document à découvrir mardi 27 juillet à 20:50 sur ARTE.

L'été 1939 est brûlant. On se bouscule sur les plages d'Europe. Les gens veulent vivre et aimer, travailler et s'amuser. C'est la dernière saison en temps de paix, qui s'achève le 1er septembre par l'invasion de la Pologne.

Le temps de l'insouciance ou celui de la peur ? La réponse n'est pas tranchée car les souvenirs de cette période sont aussi variés que les systèmes politiques des pays européens. Si nulle part on ne peut ignorer les indices de la catastrophe qui s'annonce, le comique britannique Denis Norden se rappelle un été de frivolité, durant lequel il n'avait en tête que "les filles et la musique". Les souvenirs du critique littéraire Marcel Reich-Ranicki, qui vit à l'époque en Pologne et voit nombre de ses compatriotes prendre le chemin de l'exil, se révèlent plus sombres.

Écrivains, cinéastes, psychanalystes, chimistes ou comiques racontent tour à tour leur dernier été d'innocence.

À l'aide d'archives étonnantes et de nombreux témoignages – interviennent également l'écrivain Pierre Daix, mort en 2014, la poétesse et résistante Madeleine Riffaud ou le cinéaste Andrzej Wajda, disparu en 2016 –, ce documentaire construit une mosaïque de l'histoire de l'Europe à la veille de la catastrophe.

Un document de Mathias Haentjes et Nina Koshofer.