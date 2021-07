« Top Gear : les incontournables » : deux inédits jeudi 29 juillet sur RMC Découverte

A découvir jeudi 29 juillet à partir de 21:05 sur RMC Découverte, deux épisodes inédits de la série documentaire « Top Gear : les incontournables ».

21:05 Les As de la transfo

Philippe, Bruce et le Tone vont mettre les mains dans le camboui pour faire ce qu'ils adorent : transformer des caisses !

D'abord ils ont imaginé la voiture idéale pour pouvoir vivre au Moyen-Age. Puis ils vont finir par s'attaquer à un monument de l'industrie automobile, le Fiat Multipla.

22:15 Retour aux sources

Philippe, Bruce et le Tone ont été obligés de repasser leur permis !

Philippe aura le droit à un cours de pilotage donné par Jacques Laffite. Ils se lanceront également dans leurs bonnes résolutions, histoire de repartir sur de bonnes bases.

23:30 A la guerre comme à la guerre (rediffusion)

Dans cet épisode, Gerry ramène un morceau d'Amérique à l'atelier puisqu'il vient d'acheter un GMC Sierra ! L'un des pick-up les plus célèbres de la bonne vieille Amérique de l'Oncle Sam ! Le modèle qu'il a trouvé est de 1985 et ne paie vraiment pas de mine avec son look d'utilitaire.

Mais Gerry a de grands projets : faire de ce véhicule robuste avec son énorme V8, un véhicule fun au look des années 80.