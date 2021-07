« Les neuf vies d'Ozzy Osbourne » vendredi 30 juillet sur ARTE (vidéo)

Vendredi 30 juillet à 22:30, ARTE propose un portrait flamboyant et sensible d’Ozzy Osbourne, légende du heavy metal, dont la trajectoire laisse transparaître une extraordinaire capacité à se réinventer.

C’est en Angleterre, dans le Birmingham en reconstruction de l’après-guerre, qu’a grandi Ozzy Osbourne, enfant de la classe ouvrière qui se fera bientôt connaître sous le nom de "Prince des ténèbres".

Avec son groupe Black Sabbath, formé en 1968, il a contribué à inventer un genre musical à part entière, le heavy metal, avant de poursuivre sa carrière en solo, puis de devenir la star de sa propre émission de télé-réalité au tournant des années 2000.

Récompensé d’un Grammy Award, le flamboyant chanteur a traversé plus de cinq décennies de rock’n’roll, en surmontant des circonstances parfois tragiques – emprisonnement dans sa jeunesse, alcoolisme, toxicomanie, puis diagnostic de la maladie de Parkinson… – pour continuer à vivre de la musique.

Le réalisateur Greg Johnston, qui a participé à la production de l’émission The Osbournes, explore les multiples vies du rocker, qu’il a aussi dédiées à ses proches, notamment à sa famille. Les témoignages de sa femme, Sharon, de ses enfants, de ses frères et sœurs, ainsi que de nombreux musiciens avec qui il a partagé sa carrière (les membres de Black Sabbath, Marilyn Manson, Post Malone…) apportent un éclairage sensible sur le parcours de celui qui reste aujourd’hui encore une légende du metal.