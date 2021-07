« Du pain et des jeux » : document sur les courses de chars à Rome, samedi 31 juillet sur ARTE (vidéo)

À travers la biographie d’un conducteur de chars devenu une superstar de la Rome antique, ARTE propose, samedi 31 juillet à 20:50, un passionnant panorama de ce divertissement populaire.

Aux alentours de 90 avant J.-C., le jeune Flavius Scorpus, esclave ambitieux, parvient à force de talent et d’entraînement au statut convoité d'aurige (conducteur de char). En participant aux célèbres courses du cirque Maxime de Rome et en accumulant les victoires, il deviendra une superstar.

Ce prestige ne compense pas les risques du métier. Acclamés par plus de 150 000 spectateurs survoltés, provenant de toutes les classes sociales, et adoubés par l’empereur lui-même, ces rois de la piste jouent leur vie à chaque course.

Culture populaire

À travers cette biographie glorieuse, attestée par plusieurs documents historiques et littéraires, ce documentaire offre une reconstitution vivante et soignée des spectacles de la Rome antique sous l’empereur Domitien.

Archéologues et historiens prennent la parole pour offrir un passionnant aperçu de la société romaine sous l’angle d'un divertissement moins anodin qu’il n'y paraît. Les découvertes archéologiques – pierres tombales, mosaïques, mais aussi jouets – révèlent ainsi le rôle des courses de chars dans la vie des Romains, véritable ciment social et élément majeur de la culture populaire de l'époque.