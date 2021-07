“Les 100 lieux qu'ils faut voir” : « Lozère, une nature à l'état pur », dimanche 1er août sur France 5 (vidéo)

Dimanche 1er août à 20:50, France 5 vous proposera de découvrir un inédit de la 8ème saison de la collection documentaire “Les 100 lieux qu'ils faut voir” : « Lozère, une nature à l'état pur ».

Des Grands Causses au Gévaudan, la Lozère dévoile une infinité de trésors.

Plurielle et multiple, elle se révèle au détour d'un sentier d'altitude ou le long d'une rivière sortie d'une gorge luxuriante creusée dans la roche. De ces terres protégées, émerge un riche patrimoine.

Venez découvrir châteaux édifices religieux et palais minéraux avec les amoureux de ce territoire. Partagez avec eux, l'histoire et les savoirs faire de ce pays riche de paysages authentiques et enchanteurs.

A la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Les Ardennes, de Charleville-Mézière au massif ardennais ».

France 5 vous emmène explorer un territoire étonnant où se rejoignent histoire, nature et poésie. L’histoire, c’est bien sûr celle des invasions venues du Nord et de l’Est, dont la forteresse de Sedan, le château de la Cour des Prés, à Rumigny, ou les fortifications en étoile de la cité de Rocroi, dans un état de conservation exceptionnel, témoignent encore aujourd’hui. Des monuments à visiter absolument, tout comme la superbe place Ducale de Charleville-Mézières, sœur jumelle de la place des Vosges, à l’architecture si raffinée.

La capitale ardennaise est aussi le berceau du célèbre poète Rimbaud, dont on découvrira l’appartement familial de son enfance, avant d’aller s’émerveiller devant l’auberge du Lion d’or, à Juniville, où son ami Verlaine écrivit certains de ses plus beaux vers. Et puis les Ardennes, c’est aussi une forêt fantastique parsemée de points de vue remarquables et de marais oubliés que des passionnés entretiennent encore « à l’ancienne », à l’aide de leurs chevaux massifs.