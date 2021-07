« Les Romains en Germanie » : série documentaire en 3 volets, samedi 31 juillet sur ARTE

Présents dans la vallée du Rhin de 57 avant J.-C. jusqu'au Ve siècle, les Romains ont laissé une empreinte durable en érigeant des villes florissantes. Une fresque en trois volets sur un chapitre méconnu de l'histoire européenne à découvrir sur ARTE samedi 31 juillet à partir de 22:25.

Volet 1 Guerre et paix

Un demi-siècle avant notre ère, l’Empire romain en Germanie fait de Cologne sa vitrine. La cité est dotée de tout le confort, y compris l’eau courante, provenant du massif de l’Eifel. Les rapports avec les tribus germaines, soumises, sont plutôt amènes. Mais un vent de révolte souffle parfois. Comme en 69, lorsque des Germains se rendent aux portes de Cologne pour exhorter les pacifiques Ubiens, qui gèrent la ville avec les Romains, à se rebeller contre ces derniers et à les tuer.

Volet 2 L'âge d'or

Les provinces romaines des vallées du Rhin et de ses affluents attirent le négoce et l’artisanat. Mayence, Heidelberg, Strasbourg, Trêves et Aix-la-Chapelle se développent, surtout sous le règne d'Auguste, qui joue au maximum la carte de l’intégration. Les Germains s’adaptent aux mœurs romaines et les mariages mixtes se multiplient. L’Empire se protège des "barbares" par la construction d’un mur de 550 kilomètres entre le Rhin et le Danube. Les soldats romains à la retraite reçoivent des terrains qu’ils mettent en valeur. D’où l’existence de fertiles propriétés agricoles avec leurs belles villas romaines.

Volet 3 Le centre de l'Empire

À partir de 305, les empereurs romains disposent d'une résidence à Trêves, qui conserve des vestiges de sa splendeur passée. Les Romains apportent la vigne dans la vallée de la Moselle. Mais la situation se tend lorsque Dioclétien persécute les chrétiens. Jusqu’à ce que Constantin rencontre un pâtre qui le convertit au christianisme. Les terres germaniques deviennent chrétiennes. Mais la pression des Francs, qui passent le Rhin pris par les glaces en 406, marquera la fin de l’hégémonie romaine.