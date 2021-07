« Troc en stock » : nouvelle série documentaire sur RMC Découverte dimanche 1er août

A découvrir dimanche 1er août à 21:05 sur RMC Découverte, « Troc en stock », une nouvelle série documentaire composée de 16 épisodes de 45 minutes.

À l'heure où tout peut désormais s'acheter et se vendre sur Internet, il existe encore quelques irréductibles qui résistent à Amazon ou eBay. Au nord-est des États-Unis, dans l'État du Maine, chaque semaine, le journal local Uncle Henry s’arrache : dans sa rubrique « Petites Annonces », tout s'achète et se revend : des poules, des voitures... et même des armes à feu. Tous les jeudis, des équipes d'acheteurs se livrent une concurrence acharnée : qui négociera au mieux pour faire les meilleures affaires ?

Episode 1 Bienvenue dans le Maine

Episode 2 Une affaire risquée

Nos équipes d'acheteurs sont aux aguets : tous les jeudis, ils se précipitent sur la rubrique « Petites Annonces » du journal local pour repérer toutes les affaires à faire. Tony essaie de vendre l'un de ses nombreux véhicules.

Episode 3 Pas si vite !

Inspirés par une publicité parue dans Uncle Henry, Tony et Codfish décident de consacrer leur semaine à la prospection de pierres précieuses. Clint accepte de rénover une toiture : il touchera gros, s'il parvient à terminer en trois jours.

Episode 4 Facile à dire

Tony et Codfish ont acheté un vieux bus scolaire qu'ils espèrent transformer en camping-car, mais ils s'aperçoivent vite qu'ils auront du mal à trouver un acheteur... Clint négocie la rénovation d'un site de paintball.