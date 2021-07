“Au bout c'est la mer” : « Le Rio Sao Francisco » lundi 2 août sur France 5 (vidéo)

Lundi 2 août à 20:50, François Pécheux sera de retour sur France 5 pour la 4ème saison de son émission “Au bout c'est la mer” qui sera diffusée tout au long du mois d'août. Première destination : le Rio Sao Francisco.

Sur tous les continents, il existe des fleuves mythiques, de véritables appels à prendre le large. Ils sont la source des plus grandes civilisations, le refuge de peuples oubliés, un poumon économique et culturel, et de merveilleux éco-systèmes.

François Pécheux part descendre ces fleuves jusqu’à l’embouchure, à la rencontre de tous ceux qui vivent sur leurs rives ou sur l’eau. Tous racontent une histoire du fleuve. Baroudeur curieux, il embarque sur tout ce qui flotte, prêt à faire escale à tout moment. Et il n’a qu’une seule certitude : au bout c’est la mer…

Le Rio Sao Francisco

François embarque pour le Brésil et un voyage exceptionnel, le long du Rio Sao Francisco. C'est un géant de 3000 km, qui traverse tout le Nordeste. En le descendant jusqu'à la mer, François rencontre les gardiens de ses traditions, ceux qui célèbrent le fleuve par la musique, ou sculptent les carrancas, une sorte de talisman pour protéger les voyageurs.

Il plonge à la recherche de secrets engloutis, dans une église submergée... Il découvre aussi la culture des Indiens natifs Pankararus, auprès de Bia, une jeune infirmière de la communauté. Plus loin, il s'initie au travail des vaqueiros, les cow-boys aguerris de la région mythique du Sertao avant de participer à une course de voile pleine de défis... Autant de visages et d'aventures qui racontent ce Rio que les brésiliens surnomment "Le Vieux Chico".

Après la diffusion de cet inédit, France 5 vous proposera de revoir le numéro consacré au Mississipi.

Depuis les rives du lac Itasca, François Pécheux traverse les Etats-Unis du nord au sud en suivant la route du plus grand fleuve américain : le Mississippi.

De bateau en bateau, il part à la découverte de ceux qui vivent au bord de ce fleuve mythique, amoureux des grands espaces, capitaine d'une gigantesque péniche, joueur de blues, sur la route de Memphis ou pêcheurs d'écrevisses dans le delta. Au bout de 3 700 km, la Nouvelle-Orléans et les célèbres bayous de Louisiane marquent la fin du voyage, au bout du Mississippi, c'est la mer !