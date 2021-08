« Si les murs du Palais du Sénat pouvaient parler » mardi 3 août sur France 2 avec Stéphane Bern

Mardi 3 août à 21:05, Stéphane Bern vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouvel inédit de « Si les murs pouvaient parler » dans lequel il vous proposera de découvrir le palais du Sénat comme vous ne l'avez jamais vu...

En plein cœur de Paris, ce Palais d'inspiration florentine voulu par Marie de Médicis, actuellement siège du Sénat, est emblématique du pouvoir français.

Louis XVIII, Anne de Bavière, Bonaparte et Joséphine, le palais accueille entre ses murs des personnages illustres.

Visites du Petit Luxembourg (résidence officielle du Président du Sénat) et des jardins. Vous découvrirez également des abris militaires allemands de la Seconde Guerre mondiale et des images incroyables de la salle des conférences décorée dans le style Napoléon III, l’hémicycle comme jamais vous ne l’avez vu… des sénateurs et des historiens nous accompagnent dans une visite intime et exclusive du Palais du Luxembourg.