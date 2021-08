« Mon frère, ma bataille », mercredi 4 août sur ARTE

Rescapé d’un grave accident de la circulation, Markus réapprend à vivre auprès de Michael, son frère, qui lui consacre tout son temps. Un magnifique chant d’amour filmé sur plus de dix ans à découvrir sur ARTE mercredi 4 août à 23:25.

Le 5 février 2008, en Allemagne, une voiture fauche Markus, un homme d’une quarantaine d’années, transporté aux urgences dans le coma. Les médecins ne lui donnent que cinq jours à vivre. Alors que son père commence à organiser ses funérailles, Markus s’accroche et parvient à sortir du coma, mais demeure dans un état végétatif.

Michael, l’un de ses trois frères, va alors déployer toute son énergie pour l’aider à revivre, au point d’y sacrifier sa propre existence et sa santé. "Si demain Markus n’était plus là, ma vie perdrait beaucoup de son sens", confie Michael qui, au fil des années, a inventé des thérapies de rééducation originales et efficaces, notamment à base d’odeurs, de sons, d’objets ou d’images. Dans chaque geste, chaque parole qu’il adresse à Markus affleure un incommensurable amour.

Fraternité fusionnelle

Pendant dix ans, Julia Horn a filmé la relation fusionnelle des deux frères qui, chacun à leur manière, ne peuvent plus vivre l’un sans l’autre. Sans fard, la réalisatrice capte le combat quotidien pour la guérison de Markus et de Michael, entre progrès et revers.

Obstiné mais conscient des échecs comme des hauts et des bas de leur relation, Michael se montre bouleversant d’humilité, à côté de ce frère muet qui s’exprime avec le regard mais demeure toujours avide de sentir la chaleur d’une main dans la sienne.

Il se dégage de ce documentaire pudique et juste une immense tendresse.