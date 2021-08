« Top Gear France : les incontournables » : deux inédits jeudi 5 août sur RMC Découverte

A découvir jeudi 5 août à partir de 21:05 sur RMC Découverte, deux épisodes inédits de la série documentaire « Top Gear France : les incontournables ».

Détruire des voitures incassables, course folle en plein Paris, souvenir d´adolescences, épreuves en pleine montagne... Philippe, Bruce et Le Tone relèveront une nouvelle fois des défis plus que loufoques !

21:05 Les rois de la bricole

Nos mécanos en herbe vont vous montrer qu’ils sont des vrais manuels, que ce soit pour transformer une voiture en engin amphibie, construire leur propre voiture de sport ou manipuler des engins de chantiers… Des vrais rois de la bricole.

22:15 Petit mais costaud

Les petites sont à l’honneur, qu’il s’agisse de la mignonne C3, de l’incontournable Twingo ou même des voitures sans permis.