“Les routes de l'impossible” « Afghanistan, les marchands des vallées », vendredi 6 août sur France 5 (vidéo)

Vendredi 6 août à 20:50, France 5 débutera la diffusion de la nouvelle saison de la collection documentaire “Les routes de l'impossible”. Chaque vendredi soir, un inédit suivi d'une rediffusion. Première destination : L’Afghanistan.

L’Afghanistan est l’un des pays les plus fermés de la planète, un pays secret aux images rares… Les équipes des routes de l’impossible ont suivi ces chauffeurs afghans, qui luttent pour leur survie et celle de leur famille. Des héros indispensables sans qui marchandises et denrées alimentaires ne circuleraient pas.

Le train est inexistant et le fret aérien est bien trop cher. Dans ce pays où tout est à reconstruire, les chauffeurs affrontent des routes à peine entretenues dont certaines culminent à plus de 4000 mètres d’altitude. Azathoula et son Bedford ne déméritent pas… Le camion a beau dater de 1966 le chauffeur fonce avec 17 tonnes de Bananes…

Comme le veut la tradition, l’acier anglais a disparu sous des peintures ciselées, pompons, miroirs et autres calligraphies, quant aux portes, elles sont en bois sculptées !

Un voyage parsemé d’embuches attend Azathoula et son œuvre d’art roulante ! Dans les montagnes, sur le toit des taxis collectifs, se balancent, hommes, bêtes et marchandises. Dans la cabine, ils ne sont pas mieux installés, 20 pour 12 places ! Aucun passager ne se plaint, ils n’ont pas le choix ! Ali Assan est l’un des rares à oser rouler sous la neige sur cette piste étroite à flanc de ravin. Six heures de route périlleuse pour seulement 50 km.

L’Afghanistan a beau être ravagé par la guerre, ses habitants ont l’habitude de dire que "ils peuvent tuer toutes les hirondelles, ils n’empêcheront pas le printemps de revenir". L’une d’elle vole encore dans la vallée de Bamyan. Tout autour des bouddhas géants détruits par les talibans, des dizaines de grottes creusées par les moines bouddhistes au V siècle. Les différents conflits ont poussé des afghans à s’y réfugier. A 25 ans, Freshta loge dans l’une de ces cavités avec toute sa famille… Elle a aussi aménagé une école pour les enfants des grottes. Sans Freshta, tous seraient déscolarisés.

Ce documentaire nous fait découvrir un pays aux paysages somptueux et un peuple d’un courage exemplaire malgré la guerre et la misère qui se sont emparées de l’Afghanistan.

A la suite de cet inédit, France 5 vous proposera de revoir le numéro « Mauritanie, les convoyeurs de désert ».

La Mauritanie est l'un des pays les plus vastes... et les moins peuplés au monde : quatre personnes au kilomètre carré. Après des années à subir le terrorisme, le pays s'ouvre à nouveau. La population, elle, n'a jamais cessé de vivre avec une autre menace : l'Harmattan, un vent sec, sableux et poussiéreux qui balaye ces régions désertiques jusqu'à ensevelir les cultures et les villages.

Pour les familles qui restent, la survie est quotidienne. Pour les ravitailler, des poissons congelés sont transportés en 4x4 dans de simples cartons. Véritable course contre-la-montre pour que ceux-ci arrivent à destination encore gelés.

Sid Ahmed et son fidèle lieutenant Mohamed s'aventurent aussi dans les zones enclavées. Au volant de leur antique camion, au milieu des dunes, ils assurent la livraison de denrées essentielles dans le désert au prix d'efforts inimaginables.

Dans un pays où 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté, le Train du Désert est, lui, le dernier espoir de ceux qui n'ont plus rien. Ce géant d'acier transporte chaque jour 15 000 tonnes de minerais de fer sur l'unique voie ferrée du Sahara. Dans les bennes, des convoyeurs intrépides prennent tous les risques en transport.