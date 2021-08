« The Beatles : le monde est à eux », vendredi 6 août sur ARTE

En tournée avec les Fab Four, alors en pleine ascension. Réunissant des archives rares, Ron Howard se penche sur trois ans de tourbillon créatif et d'inlassable labeur des quatre de Liverpool. Un document à découvrir vendredi 6 août à 22:40 sur ARTE.

Les Beatles, des stakhanovistes ? Si leur immense contribution à la pop mondiale se place d'abord sous le signe de la grâce et de l'inspiration, les quatre de Liverpool furent aussi d'inlassables artisans, qui récoltèrent assez vite les fruits de leur labeur.

S'ils se signalèrent par leur surproductivité en nombre de hits imparables et de 33-tours mythiques, le début de leur carrière fut surtout marqué par d'incessantes tournées mondiales, rodant le groupe au contact de fans de plus en plus nombreux. Les Beatles n'aimaient rien tant, à cette époque, que de se retrouver sur les estrades des clubs enfumés.

Âge d'or

Réalisé par Ron Howard (Apollo 13, Solo : A Star Wars Story), ce documentaire couvre la plus prolifique période de la carrière des Beatles.

Entre début janvier 1963 et fin août 1966, le groupe mythique abat une charge de travail herculéenne tout en subissant un emploi du temps éreintant : 350 concerts sur cinq continents et une quinzaine de pays, deux films, 120 chansons produites, dont douze seront numéros un des ventes au Royaume-Uni.

Un an avant la sortie de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, le film nous invite à plonger dans un tourbillon créatif où l'on voit John, Paul, Ringo et George apprendre à se connaître, à écrire ensemble et à se renouveler.

Du Cavern Club de Liverpool à leur dernier concert au Candlestick Park de San Francisco, à travers des enregistrements live et des archives inédites, voici les Fab Four comme rarement vus.