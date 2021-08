“Une maison, un artiste” : L’abbé Pierre, sa halte d’Esteville, dimanche 8 août sur France 5

Écrivains, chanteurs, peintres… Cette nouvelle saison de “Une maison, un artiste” sur France 5 revisite la vie et le parcours de quelques grands noms du monde des arts et de la culture, en dévoilant les maisons qui ont marqué leur existence et nourri leur imaginaire. Ce dimanche 8 août le cinquième épisode vous propose de découvrir la demeure de l'abbé Pierre.

Pendant 43 ans, l'abbé Pierre, personnalité préférée des Français, qui a consacré sa vie à chercher un toit aux sans-abris, a trouvé refuge en Normandie, près de Rouen, dans un manoir du 18ème offert au fondateur d'Emmaüs.

Dans cette maison destinée aux compagnons âgés, malades ou accueillant des jeunes en difficultés, il installe une petite chambre dans laquelle il vit, travaille et reçoit les ministres comme les plus humbles. Une "chambre-bureau", au cœur de son action, selon l'expression de son secrétaire particulier et actuel président de la Fondation Abbé Pierre, Laurent Desmard. En véritable castor méditatif, son totem de scout, il passe son temps entre combats et prières.

On découvre à travers les témoignages d'Agnès b., Brigitte Mary, spécialiste de l'abbé Pierre ou Lambert Wilson, l'homme intime derrière le célèbre orateur d'Hiver 54, passionné de bricolage ou de photographies et qui se définit lui-même comme un "Frère des pauvres et provocateur de paix."

Cet été, “Une maison, un artiste” ouvrirra également les portes des demeures de Dora Maar, Azzedine Alaia, Pierre Cardin, Michel Legrand et Louis Pasteur.