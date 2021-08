« Si les murs du Quirinal de Rome pouvaient parler » mardi 10 août sur France 2 avec Stéphane Bern

Mardi 10 août à 21:05, Stéphane Bern vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouvel inédit de « Si les murs pouvaient parler » dans lequel il vous proposera de découvrir le Quirinal de Rome comme vous ne l'avez jamais vu...

Ce Palais situé sur la plus haute colline de Rome a été successivement la résidence d’été des Papes, puis celle des rois d’Italie, pour être aujourd’hui la résidence officielle du Président de la République.

L’entretien de cet immense palais de 110 500 mètres carrés repose sur une organisation colossale : 1 720 salariés dont 819 membres des forces de l’ordre,102 membres de l’équipe présidentielle et des gardiens à la hauteur... minimum 1,90 m pour les hommes et 1,70 m au garrot pour leur monture, de race rigoureusement irlandaise.

Stéphane Bern ouvre toutes les portes de ce palais impressionnant et fait vivre les histoires qui ont rythmé la vie de ce bâtiment qui surplombe la ville depuis 500 ans.

Grâce aux plus grands spécialistes français et italiens, aux témoignages in situ des membres du personnel (cuisiniers, jardiniers, gardes et cuirassiers) et à des archives inédites, bienvenue au Palais du Quirinal à Rome…