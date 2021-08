“Nus et culottés” : « Objectif Autriche » mardi 10 août sur France 5 (vidéo)

Mardi 10 août à 20:50, France 5 vous proposera de découvrir un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de “Nus et culottés” dans lequel Nans et Mouts ont un nouvel objectif : l'Autriche !

Partis des environs d’Aix-en-Provence, les deux compères tracent la route jusqu’à Innsbruck, dans les Alpes autrichiennes, où ils espèrent dormir sous leur igloo.

Ils ont beau partir du Midi, en mars il y fait un poil frisquet. Surtout quand on se balade comme Nans et Mouts dans le plus simple appareil. Sans argent et sans équipe technique pour les suivre, les deux amis avancent à petits pas. « Vous êtes perdus ? Les pantalons et les chemises, ça existe… » les interpelle Yann, le premier humain qu’ils croisent au détour d’un sous-bois.

Après avoir été habillés de pied en cap par ce dernier, les deux voyageurs tombent en pleine rue sur Andy, qui leur propose de venir boire le rosé chez lui. Le jeune homme leur parle avec enthousiasme de Claire, une voisine handicapée, poétesse à ses heures, qui mérite d’être connue : « C’est une chance d’avoir conscience du prix de la vie », philosophe-t-elle alors qu’ils font la bamboche tous les quatre.

Le lendemain, à peine remis de leur fiesta, Mouts reconnaît le conducteur qui les prend en stop : c’est Guillaume, avec qui il avait sympathisé en 2008 au cours d’un séjour en Guadeloupe. Champion de slackline, le gaillard les invite à une démonstration en pleine nature avec plusieurs as de la discipline. Tendue à 70 mètres du sol, leur corde élastique court sur 424 mètres au-dessus du vide. Ravis de braver les lois de l’équilibre, ces derniers s’offrent, en funambules aguerris, le grand frisson. Prêts à en découdre eux aussi, Nans et Mouts s’harnachent pour essayer de se mesurer aux pros. Mais l’étonnante discipline n’est pas à la portée de toutes les ardeurs !

Des rencontres chaleureuses

Chassés de leur terrain de jeu par un agent de l’Office national des forêts, les champions de slackline se replient chez Guillaume : « Aujourd’hui, si tu fais un record, tu es sûr que quelques semaines plus tard il sera battu », assure Lukas, qui vient d’Innsbruck, au cœur du Tyrol autrichien. « Est-ce qu’on pourrait se retrouver là-bas ? » suggère Nans, tout heureux des coïncidences qui balisent leur route jusqu’à l’Autriche, où ils se sont mis en tête d’aller dormir sous un igloo « fait maison ».

Au fil des rencontres, Nans et Mouts prennent des leçons de vie. Ils donnent un coup de main à Laure dans son centre équestre à La-Palud-sur-Verdon. Accompagnent Pascale dans sa bergerie, où elle castre ses agneaux. Convoient une paire de cochons d’Inde jusqu’au foyer pour jeunes où travaille Jean-Luc, un éducateur. Se font faire par Emma, coiffeuse à domicile, une petite coupe à l’œil au bord de l’autoroute. Quand ils reprennent leur périple, Amar les avance jusqu’en Suisse et leur offre, bonne âme, nuit d’hôtel et repas.

Arrivés enfin en Autriche, après onze jours de voyage, Nans et Mouts retrouvent Alex à Innsbruck. Plus qu’à chausser les skis pour aller construire, en pleine montagne, l’abri de glace de leurs rêves…

A la suite de cet inédit, France 5 rediffusera « Objectif Rodrigues ».

Départ d'une plage de l'île de Rodrigues pour offrir un cadeau à la personne la plus âgée de l'île.

Dans ce nouvel opus, ce sont les extrêmes qui se tendent la main. De la source, symbole de naissance, à cette personne unique sur l'île, symbole de sagesse, c'est toute la diversité de la population Rodriguaise que Nans et Mouts vont rencontrer. Une ode à la vie, partagée avec toutes les générations.

Rencontrer la doyenne, c'est rencontrer l'âme de l'île, et une toute autre époque. Comment a-t-elle vu se transformer son environnement de vie ? Quel âge a-t-elle ? 95 ans, 107 ans ? Quel est son secret de longévité ?

Un périple plein de complicité, de tendresse et d'humilité.